Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Отоплението през студените месеци - лесно ли е да се сдобием със соларна система

Една възможност особено за еднофамилните жилища са фотоелектрическите централи

С наближаването на есента много домакинства се замислят за отоплението през студените месеци.

Една възможност особено за еднофамилните жилища са фотоелектрическите централи.

Лесно ли е да се сдобием с такава соларна система?

Значително по-лесно е да инсталираме ФЕЦ в дома си. Преди около две години бяха направени законодателни промени - 2023 г. бяха направени промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Закона за енергетиката (ЗЕ), които промениха режима от разрешителен в уведомителен. Все пак има процедура, но до голяма степен тя е облекчена, ако ще произвеждаме ток за собствени нужди и няма да продаваме. В интернет има информация за това, а ако имате въпроси можете да се свържете с инсталатор, което е първата стъпка.


Колко струва изграждането на такава система?

В най-голяма степен това зависи от мощността на централата и дали и колко батерии ще използвате.

Но да започнем с панелите. Началната цена на един панел е от 120 лв. До 250 лв. Има и някои по-скъпи огъващи се модели. Следващото е хибридния инвертор, приемаме, че ще бъде монофазен. При тях ценовия диапазон е между 1700 и близо 5000 лв. При батериите - началната цена е от около 1000 лв.

Финансиране има от Българската банка за развитие съвместно с няколко търговски банки. По точно има банкова гаранция от ББР при получаване на мостово кредитиране, преди получаване на безвъзмездната помощ. Освен това има възможност и за възстановяване на вложените средства от Плана за възстановяване и устойчивост. Там се предвиждат до 70%, но не повече от 15 хил. лв. За ФЕЦ за собствени нужди.

С инсталирането на фотоелектрическата централа за домашни нужди получаваме диверсификация на електрическата енергия и спокойствие при спиране на тока или ниско напрежение. Удобство е, че панелите се почистват сами от дъжда и не се изисква специална поддръжка. Но закона не разрешава соларната система да се поставя на земеделска земя.

Вижте - в рубриката "Лични финанси" със Светозар Костадинов.

#"Лични финанси" #отопление #зима #новини в Метрото

