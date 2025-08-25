Премахват незаконно изградени къщи в квартал "Лозенец" в Стара Загора (СНИМКИ)

Разположени са върху държавен горски фонд, 50% от тях са масивни постройки
В Стара Загора стартира акция по премахване на стотици незаконно изградени къщи в квартал "Лозенец".
Те са разположени върху държавен горски фонд. 50% от тях са масивни постройки.
Тази сутрин багерите започнаха разрушаване при засилено присъствие на полиция и жандармерия. До напрежение не се стигна.
Социалните служби са провели беседи с живеещите, чиито домове се разрушават. На всички са предложени алтернативни имоти.
6 семейства са изявили желание да бъдат настанени в общински жилища. Издадени са заповеди за събаряне на общо около 150 постройки, като само малцина собственици са предприели доброволно разрушаване.
За близо 30 от тях текат съдебни дела. Цялата операция се финансира от общината. До момента в квартала са премахнати близо 400 незаконни постройки.
"Днес ще бъдат премахнати 101 постройки в кв. "Лозенец" в Стара Загора. Тези постройки са абсолютно незаконни. Те се намират извън регулация. Няма как да бъдат узаконени. Няма как да бъдат вързани към ВИК, към ток и въобще към всички услуги, които предлага общината. Образували са се и много незаконни сметища. Заповедта за премахване е за 150 къщи, като 14 от тях са вече доброволно премахнати", заяви Живко Тодоров, кмет на Стара Загора.