Премахват незаконно изградени къщи в квартал "Лозенец" в Стара Загора (СНИМКИ)

В Стара Загора стартира акция по премахване на стотици незаконно изградени къщи в квартал "Лозенец".

Те са разположени върху държавен горски фонд. 50% от тях са масивни постройки.

Тази сутрин багерите започнаха разрушаване при засилено присъствие на полиция и жандармерия. До напрежение не се стигна.

Социалните служби са провели беседи с живеещите, чиито домове се разрушават. На всички са предложени алтернативни имоти.

6 семейства са изявили желание да бъдат настанени в общински жилища. Издадени са заповеди за събаряне на общо около 150 постройки, като само малцина собственици са предприели доброволно разрушаване.

За близо 30 от тях текат съдебни дела. Цялата операция се финансира от общината. До момента в квартала са премахнати близо 400 незаконни постройки.