Путин гледа "с неохота" на среща със Зеленски, съобщи Тръмп

Доналд Тръмп е говорил с Владимир Путин след 18 август. Според Тръмп руският президент гледа с неохота на среща с Володимир Зеленски , защото не харесва украинския лидер.

В същото време американският президент допусна, че ще има последствия за Москва , ако среща със Зеленски не се състои. Сроковете за тази среща зависят от двамата лидери, каза още Тръмп. В Киев украинският лидер обсъжда потенциални разговори с Путин с американския специален пратеник Кийт Келог.

В края на тази седмица представители на Съединените щати и Украйна ще обсъдят този въпрос. На пресконференция с норвежкия премиер Зеленски заяви още, че Украйна има за цел да си осигури поне 1 милиард долара месечно от съюзниците си за закупуване на американски оръжия.