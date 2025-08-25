Путин гледа "с неохота" на среща със Зеленски, съобщи Тръмп

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Американският и руският президент са разговаряли отново след срещата си в Аляска

Доналд Тръмп е говорил с Владимир Путин след 18 август. Според Тръмп руският президент гледа с неохота на среща с Володимир Зеленски , защото не харесва украинския лидер.

В същото време американският президент допусна, че ще има последствия за Москва , ако среща със Зеленски не се състои. Сроковете за тази среща зависят от двамата лидери, каза още Тръмп. В Киев украинският лидер обсъжда потенциални разговори с Путин с американския специален пратеник Кийт Келог.

В края на тази седмица представители на Съединените щати и Украйна ще обсъдят този въпрос. На пресконференция с норвежкия премиер Зеленски заяви още, че Украйна има за цел да си осигури поне 1 милиард долара месечно от съюзниците си за закупуване на американски оръжия.

