Отборът на надеждата спечели групата си на световното първенство по футбол за бездомни

Българският Отбор на надеждата спечели групата си от първата фаза на световното първенство по футбол за бездомни хора, което се провежда в Осло (Норвегия). Така тимът ни продължава в шампионския поток на надпреварата.

Представителите ни в социалния турнир си гарантираха първото място в група G след убедителен успех от аутсайдера Буркина Фасо с 9:0 и поражение от САЩ, дошло след изпълнение на дузпи. Вторият двубой за деня приключи с равенство 4:4 в редовното време.

Момчетата на Борислав Фердинандов имаха трудни финални минути, защото играха с човек по-малко. Все пак те успяха да поведат с 4:3, но не и да задържат аванса си. След края на игровото време победата за американците дойде още след първите изпълнения на наказателни удари. Въпреки загубата, Отборът на надеждата завърши с 10 точки на върха в своята група.

Към шампионския поток продължават още Дания с 9 точки и САЩ с 8 точки.

От утре в Осло започва втората групова фаза, като съперниците на българския състав ще станат ясни след изиграването и на последните мачове от програмата.