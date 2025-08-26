След смъртта на 21-годишната родилка: Прокуратурата търси съдействие от "Медицински надзор"

Окръжната прокуратура в Русе ще търси съдействие от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" към Здравното министерство по случая с починалата 21-годишна родилка от Две могили.

Младата жена издъхна два дни след като е родила здраво бебе в АГ отделението на болница "Канев". Семейството ѝ все още няма официално обяснение за причината за смъртта.

Предстои повторна аутопсия, назначена е и вътрешна проверка в лечебното заведение.

В хода на разследването е изискана медицинска документация, ще се снемат обяснения както от медиците, така и от близките на починалата жена.