Френският премиер ще поиска вот на доверие през септември

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Франсоа Байру няма подкрепата на мнозинството

Снимка: БТА
Френският премиер Франсоа Байру ще поиска вот на доверие от Националното събрание на 8 септември. Опозицията обеща да свали правителството.

Центристът предприема тези действия заради непопулярните планове на кабинета за намаляване на бюджетния дефицит на страната, който достигна 5,8 на сто от брутния вътрешен продукт през миналата година. Това е почти двойно над официалния лимит на Европейския съюз от 3%.

Байру не разполага с монзинство в долната камара и съдбата на кабинета му е под въпрос. Крайнодесните и крайнолевите заявиха, че ще гласуват против . Социалиститие също заявиха, че няма да подкрепят правителството.

