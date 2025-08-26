Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг

Лекарите от "Пирогов" продължават борбата за живота на 4-годишното дете, блъснато от АТВ в Слънчев бряг.

Вчера около 14.30 ч. момчето беше транспортирано с медицински хеликоптер от Бургас в София.

Въздушната линейка кацна на площадката на болница "Св. Екатерина".

Оттам екип на Спешна помощ го транспортира до "Пирогов".

4-годишният Мартин е настанен в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в болницата.

Детето беше ударено от АТВ заедно с 35-годишната му майка Христина в Слънчев бряг в средата на месеца.

Младата жена е в мозъчна смърт, а момчето е все още в тежко състояние и в кома.