Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг

Детето е настанено в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в "Пирогов"
Лекарите от "Пирогов" продължават борбата за живота на 4-годишното дете, блъснато от АТВ в Слънчев бряг.
Вчера около 14.30 ч. момчето беше транспортирано с медицински хеликоптер от Бургас в София.
Въздушната линейка кацна на площадката на болница "Св. Екатерина".
Оттам екип на Спешна помощ го транспортира до "Пирогов".
4-годишният Мартин е настанен в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в болницата.
Детето беше ударено от АТВ заедно с 35-годишната му майка Христина в Слънчев бряг в средата на месеца.
Младата жена е в мозъчна смърт, а момчето е все още в тежко състояние и в кома.