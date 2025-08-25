БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:22 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин на борда кацна в София, транспортират го в "Пирогов" (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази

35-годишната Христина остава в бургаската болница в критично състояние

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Въздушната линейка с 4-годишния Мартин на борда кацна на хеликоптерната площадка на столичната болница "Света Екатерина".

Детето ще бъде транспортирано в "Пирогов" и настанено в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, тъй като състоянието му изисква по-високо ниво на лекарска грижа.

Хеликоптерът излетя малко преди 13.00 ч. от площадката на УМБАЛ-Бургас, където 12 дни лекарите се борят за живота му.

4-годишният Мартин беше блъснат заедно с майка си - 35 годишната Христина, от АТВ в Слънчев бряг.

Тя остава в бургаската болница в критично състояние.

#АТВ #пострадала жена #слънчев бряг #пострадало дете #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
4
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
5
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
6
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
4
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
5
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Здраве

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
Засилен интерес към HPV ваксината: Около 8000 са поставените дози от началото на 2025 г. Засилен интерес към HPV ваксината: Около 8000 са поставените дози от началото на 2025 г.
Чете се за: 03:45 мин.
Оптометристи готвят протест Оптометристи готвят протест
Чете се за: 03:07 мин.
Екипът на проф. Габровски оперира момичето, което пострада след като кола се вряза в автобус Екипът на проф. Габровски оперира момичето, което пострада след като кола се вряза в автобус
Чете се за: 00:40 мин.
Липса на лекарства в аптеките - каква е причината? Липса на лекарства в аптеките - каква е причината?
Чете се за: 01:25 мин.
Детската болница: 26 клиники и отделения, 456 легла и 18 операционни - кога се очаква да отвори врати? Детската болница: 26 клиники и отделения, 456 легла и 18 операционни - кога се очаква да отвори врати?
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин на борда кацна в София, транспортират го в "Пирогов" (ВИДЕО)
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин на борда кацна в София,...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода" Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода"
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Млада жена почина след раждане в болница в Русе Млада жена почина след раждане в болница в Русе
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
СОС даде единодушно зелена светлина на кмета Васил Терзиев за избор...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ