Хеликоптерът с 4-годишния Мартин на борда кацна в София, транспортират го в "Пирогов" (ВИДЕО)

Въздушната линейка с 4-годишния Мартин на борда кацна на хеликоптерната площадка на столичната болница "Света Екатерина".

Детето ще бъде транспортирано в "Пирогов" и настанено в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, тъй като състоянието му изисква по-високо ниво на лекарска грижа.

Хеликоптерът излетя малко преди 13.00 ч. от площадката на УМБАЛ-Бургас, където 12 дни лекарите се борят за живота му.

4-годишният Мартин беше блъснат заедно с майка си - 35 годишната Христина, от АТВ в Слънчев бряг.

Тя остава в бургаската болница в критично състояние.