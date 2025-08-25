БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Весела Димитрова: Вярвам, че този ансамбъл има бъдеще

Тези момичета трябва да си тръгнат горди от това състезание, заяви старши треньорът на ансамбъла след края на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро.

Весела Димитрова: Вярвам, че този ансамбъл има бъдеще
Весела Димитрова смята, че ансамбълът на България има бъдеще. Старши треньорът на българките е на мнение, че грациите от ансамбъла трябва да са горди от представянето си на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро.

На бразилска земя българският ансамбъл финишира на шесто място в многобоя и на пета позиция на финала на лентите.

"Знаете за множеството контузии, които ни съпътстваха по време на сезона. Де факто те работиха един месец заедно и след европейското аз намирам един изключителен напредък в тях. С цялото си сърце ви казвам, че аз вярвам, че този отбор има бъдеще. Тези момичета трябва да си тръгнат горди от това състезание", каза Димитрова.

Повече от интервюто с Весела Димитрова вижте във видеото!

#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025 #Ансамбъл на България по художествена гимнастика за жени #Весела Димитрова

