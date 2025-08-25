Стилияна Николова: Можем да сменим цвета на медалите

Стилияна Николова е амбицирана да смени цвета на медалите със злато след края на своето участие на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Грацията отново даде да се разбере, че е сред най-елитните гимнастички, печелейки три четири отличия – сребро в многобоя, на обръч и на лента, както и бронз на бухалки.

Тя отчете като успешно своето представяне, независимо от грешките, които допусна по време на своите съчетания.

„Да, разбира се, можеше още повече, но смятам, че това състезание беше много успешно за мен, независимо от допуснатите грешки. Нататък още по-добре, има още накъде. Най-малкото можем да сменим цвета на медалите, така че мотивацията винаги ще я има", заяви Николоа.

Вижте повече от интервюто със Стилияна Николова във видеото!