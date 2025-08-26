БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-компрометиран и с най-чести аварии е водопроводът по ул. "Георги Кочев"

Водната криза в Плевен: Започна ремонт на ключови водопроводи в областта
Слушай новината

Заради безводието в Плевен започна ремонт на ключови водопроводи в областта.

Най-компрометиран и с най-чести аварии е водопроводът по ул. "Георги Кочев".

От вчера той се рехабилитира, за да се намалят загубите на вода, съобщиха от ВиК.

Подменена е и водопреносната мрежа на кв. "Дружба 1".

Предвидено е и зониране на ВиК мрежата, както и регулиране на налягането, за да се стабилизира водоснабдяването в града.

Въпреки мерките и днес плевенчани имаха вода сутринта само два часа и половина.

Проблемът засяга 100 000 жители. Потърпевшите подготвят нов протест в неделя и се заканват да спрат да си плащат сметките за вода от 1 септември.

