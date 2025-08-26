БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп срещу Федералния резерв - отстрани член на Управителния съвет

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази

Решението се смята за безпрецедентно в 111-годишната история на централната банка

срещата тръмп зеленски усмивки диалогичност оптимизъм без конкретика
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп отстрани Лиса Кук – един от седемте члена на Управителния съвет на Федералния резерв на Съединените щати.

Действията на Тръмп са рязка ескалация на опитите му да засили контрола си върху институцията.

Тръмп обяви отстраняването на Кук в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл". Решението се смята за безпрецедентно в 111-годишната история на централната банка.

Уволнението идва заради обвинения, че е извършила измама с ипотечен кредит, които бяха отправени към Кук миналата седмица от директора на агенцията за жилищно финансиране.

Тогава Тръмп я призова да се оттегли, но Кук отказа.

Тръмп вече няколко пъти заплашва да уволни председателя на Федералния резерв ДжеромПауъл заради това, че не намалява краткосрочния лихвен процент.

# Доналд Тръмп #Федерален резерв #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
1
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
2
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
3
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
4
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
5
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на руските тайни служби
6
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: САЩ

Путин гледа "с неохота" на среща със Зеленски, съобщи Тръмп
Путин гледа "с неохота" на среща със Зеленски, съобщи Тръмп
Тръмп се закани да прати военни в пореден американски град, управляван от демократи Тръмп се закани да прати военни в пореден американски град, управляван от демократи
Чете се за: 04:12 мин.
Използва ли Киев американски оръжия с далечен обсег? Използва ли Киев американски оръжия с далечен обсег?
Чете се за: 01:52 мин.
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго
Чете се за: 01:00 мин.
Мерки срещу престъпността - Пентагонът планира разполагане на военни в Чикаго Мерки срещу престъпността - Пентагонът планира разполагане на военни в Чикаго
Чете се за: 02:55 мин.
Има ли нови разкрития по случая "Епстийн" и как се отразяват на президента Тръмп? Има ли нови разкрития по случая "Епстийн" и как се отразяват на президента Тръмп?
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След смъртта на 21-годишната родилка: Прокуратурата търси съдействие от "Медицински надзор" След смъртта на 21-годишната родилка: Прокуратурата търси съдействие от "Медицински надзор"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Водната криза в Плевен: Започна ремонт на ключови водопроводи в областта Водната криза в Плевен: Започна ремонт на ключови водопроводи в областта
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Необичайно ниски сутрешни температури във вторник
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Строителството на "Хемус": Регионалният министър...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Тръмп срещу Федералния резерв - отстрани член на Управителния съвет
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Да загинеш в ефир: Петима журналисти са сред жертвите на израелски...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ