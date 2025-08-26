Тръмп срещу Федералния резерв - отстрани член на Управителния съвет

Американският президент Доналд Тръмп отстрани Лиса Кук – един от седемте члена на Управителния съвет на Федералния резерв на Съединените щати.

Действията на Тръмп са рязка ескалация на опитите му да засили контрола си върху институцията.



Тръмп обяви отстраняването на Кук в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл". Решението се смята за безпрецедентно в 111-годишната история на централната банка.

Уволнението идва заради обвинения, че е извършила измама с ипотечен кредит, които бяха отправени към Кук миналата седмица от директора на агенцията за жилищно финансиране.

Тогава Тръмп я призова да се оттегли, но Кук отказа.

Тръмп вече няколко пъти заплашва да уволни председателя на Федералния резерв ДжеромПауъл заради това, че не намалява краткосрочния лихвен процент.