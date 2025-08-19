БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
ТРЪМП И ЗЕЛЕНСКИ: СРЕЩАТА

След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 01:47 мин.
Съединените щати се съгласиха да осигурят гаранции за сигурност на Украйна след евентуален край на войната

Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп подготвя двустранна среща на украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, както и разговори в тристранен формат с двамата. Тръмп съобщи това с пост в "Трут соушъл" след серията от разговори със Зеленски и европейските лидери вчера в Белия дом, по време на които проведе и 40-минутен разговор с Путин.

По време на срещите, Съединените щати се съгласиха да осигурят гаранции за сигурност на Украйна след евентуален край на войната, детайлите остава да се уточнят. Въпросите за териториални отстъпки от страна на Киев също остава да бъдат обсъдени на срещата с Путин.

След заявката на Тръмп, че работи директно за мир, европейските лидери настояха, че мирни преговори минават през сключването на примирие. Лидерите на ЕС ще обсъдят резултатите от разговорите в Белия дом на среща на Eвропейския съвет днес следобед, съобщи председателят Антониу Коща.

"Русия първо предложи двустранна среща, а после тристранна. Готови сме за всякакъв формат на равнище лидери. ПРEСЕЧКА Гаранциите за сигурност вероятно ще бъдат определени от нашите партньори и ще има все повече подробности, тъй като всичко ще бъде на хартия, официализирано по някакъв начин през следващата седмица или десет дни", каза Зеленски.

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #Владимир Путин

