Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
Снимка: БТА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалната мрежа "Truthsocial", че "в края на срeщите се е обадил на президента Путин".

"Започнах подготовка за среща, на място, което ще се уточнява, между президентите Путин и Зеленски. След нея (срещата) ще имаме и тристранна среща - двамата президенти и аз. Oще веднъж това беше много важна начална стъпка за край на войната, която продължава вече почти 4 години. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф, се координират с Русия и Украйна.

По време на срещата обсъдихме гаранциите за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различни европейски страни в координация със Съединените американски щати. Всички са много доволни от възможността за мир между Русия и Украйна, написа още Тръмп.

По думите на Юрий Ушаков - съветникът на Путин, руският президент се е съгласил на преки преговори между Москва и Киев (като тези в Истанбул), но "с повишаване на представителността на делегациите".

#Тръмп и Зеленски: Срещата #тристранна среща #Путин

