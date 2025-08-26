БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки

У нас
И двамата участници във видеото имат множество фишове за пътни нарушения

След репортаж на БНТ. Прокуратурата разследва за хулиганство ютубърът, който участва в среднощни гонки и дрифтове в София и публикува кадрите в интернет. Проверка на столичната полиция показа, че от 2023 година насам той има над 30 фиша за различни нарушения. Книжката му е иззета преди дни, защото била счупена през средата.

След репортажа на "По света и у нас" столичните полицаи намериха ютубъра и още двама младежи, участвали в гонка на Околовръстното шосе в София. Влогърът е с над 30 фиша за пътни нарушения от 2023 година насам.

"За неправилно паркиране, за неизползване на светлини. От всичките тези нарушения има два фиша за превишаване на скорост", каза старши инспектор Георги Георгиев, "Пътна полиция", СДВР.

Мъжът не е платил половината глоби. Преди няколко дни му е съставен акт за повредена шофьорска книжка.

"Към момента книжката му се намира на отговорно пазене в отдел "Пътна полиция", пак казвам, защото съгласно Закона за българските лични документи е увреден - счупена е през средата от него".

Заради гонките, в които участва, мъжът ще остане без книжка още най-малко една година. Ще трябва да плати и глоба от 3000 лева. Другият шофьор, участвал в незаконното състезание, ще получи също наказание. Той е със 17 фиша за пътни нарушения. Мъжът, заснел видеото, е с акт за отнемане на книжката от 2023 година, но полицията му я прибрала преди няколко дни.

"Движението е натоварено. Използването на пътната мрежа за този тип дейности - нерегламентирани гонки или извеждане на автомобила от контрол може да доведе до много по-тежки последици", коментира старши инспектор Георги Георгиев.

Прокуратурата разследва ютубъра за хулиганство заради клиповете с опасно шофиране, публикувани в интернет.

"В случая на показания репортаж има не просто нерегламентирани състезания, но и грубо нарушаване на обществения ред с въпросното МПС. Ставаше въпрос за размахване на фишове и в общи линии демонстриране на пренебрежително отношение към реда по пътищата и въобще към обществото", каза прокурор Николай Николаев, говорител на СРП .

Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи до 3 години затвор. Полицейското присъствие по всички столични булеварди, които нощем се превръщат в писти, е засилено, твърдят от СДВР.

