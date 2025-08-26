ВиК екипи от цялата страна ще установяват течове и кражби на вода в Плевен

В опит да се намери решение на водната криза, в Плевен започнаха нови сондажи и ремонт на участъци от мрежата.

Момчил Петков работи във фризьорски салон. За да не се налага да връща клиентите си, всяка сутрин пълни кофи с вода.

"Много важно е да работим бързо. Сега, като няма вода, е трудно, като намажем една боя, ни трябва вода да я измием. Сега е сложно, напълнили сме си кофа с вода и ползваме с купички. Не е нормално.

И така - купичка след купичка - Момчил измива косата на клиентката си.

А за училищата в Плевен се предвижда хидрофорна система.

"Беше ми разпореждане да събера всички учители, за да се предприеме да минат към хидрофорна система. Аз съм дал за един учебен ден, ако трябва, от държавата резерв да се отпусне вода за там, където има проблеми. Това сме го коментирали с РУО-Плевен. Днес съм инспектирал ремонт на една от улиците, където ВиК прави, предложих незабавни сондажи преди две седмици, виждате, че бием. Каквото съм казал, се случва", каза Николай Абрашев - областен управител на Плевен.

За сериозни загуби на вода предупреди регионалният министър Иван Иванов. ВиК служители от цялата страна ще следят ситуацията в Плевен, като министърът уточни, че за кражбите на вода мерките ще са безкомпромисни.

"Издавам заповеди за екипи от цялата страна, служители на ВиК операторите да установят всички течове, кражби защото имаме сериозен проблем с кражбите. Тази сутрин управителят на ВиК-Плевен съобщи за 85% загуба по измервателни уреди - ще бъдат подпомогнати служителите на ВиК. Ще осигурим водоноски, за да са спокойни хората".

Експерти започват проучване на вече съществуващи сондажи, правят се и нови. Първият е в покрайнините на село Ясен. А в следващите дни ще се направи анализ и на качеството и дебита на откритата вода.

"Продължава днес копаенето надолу до 120-130 метър, където се надяваме при достигане на втория воден хоризонт да имаме по-големи количества с по-добро качество. Продължава подмяната на част водопроводната мрежа. За цялата реконструкция са необходими средства, които са непоносими за цената на водата, тоест тези инструменти, които предлагаме после трябва да минат през цената на водата", заяви инж. Лозко Лозев - председател на Управителния съвет на "Български ВиК Холдинг".

А ако в кратък срок не се намери решение на водната криза, местните хора се заканиха, че протестните действия ще продължат.