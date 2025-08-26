Тръмп атакува Федералния резерв - застрашена ли е независимостта му?

Световните пазари отново бяха разтърсени, а цената на златото достигна нов връх след ескалация на напрежението между американския президент Доналд Тръмп и висш служител на централната банка. Снощи Тръмп публикува писмо, с което уволнява един от управителите на Федералния резерв Лиса Кук.

Това е поредният епизод от войната, която американският президент поведе срещу най-могъщата централна банка в света.

Какво стои зад атаките на Тръмп и застрашена ли е независимостта на Резерва?

От началото на втория мандат Доналд Тръмп атакува устно и онлайн Федералния резерв, но снощи битката навлезе в нов етап.

Уважаема г-жо Кук, от силата на правомощията ми, произлизащи от Член 2 от Конституцията на САЩ и Закона за Федералния резерв от 1913 г., сте отстранена от заеманата от Вас позиция в Съвета на управителите на Федералния резерв, с незабавно влизане в сила.

Като мотив е посочено обвинение за измама с ипотечен кредит преди Лиса Кук да заеме поста през 2022-ра година. Тя обеща да се бори с Тръмп и да обжалва отстраняването й. Но самото писмо от Белия дом е едно от най-големите предизвикателства за Федералния резерв, откакто е обявен за независима институция преди 74 години.

Пазарите реагираха незабавно - започна разпродаване на дългосрочните американски държавни облигации.

Роберт Халвер - пазарен анализатор: Писмото до г-жа Кук показва ясно, че Тръмп иска да влияе на Федералния резерв. Независимостта се запазва на хартия, но Белият дом иска да намали лихвените проценти, така че държавният дълг да бъде поставен под контрол в известна степен.

Президентът на Федералния резерв Джей Пауъл даде сигнал, че през септември се очаква намаляване на лихвените проценти. А Доналд Тръмп вече има влияние в най-могъщата централна банка. Трима от 7-те гуверньори са назначени от него. Ако и Лиса Кук бъде отстранена, така той ще има контрол в Съвета на управителите.

Това е част от дългосрочна стратегия за политическо влияние във Федералния резерв, казват анализаторите.

Атакан Бакъшкан - икономически анализатор:

Доверието на чуждестранните инвеститори в Съединените щати спада значително - виждаме това със спада на курса на долара, особено от 2 април - така нареченият Ден на освобождението, когато бяха обявени мащабни мита. Въпреки, че американските лихвени проценти са много по-високи в сравнение с европейските, виждаме как курсът на еврото спрямо долара се покачва. Този спад в доверието ще се засили още повече, ако се подкопава независимостта на Федералния резерв.

Търговската война и митническата политика на Тръмп рискуват да доведат до стагфлация, а намаляването на лихвените проценти има ключова роля за разходите по кредитни карти, заеми и ипотеки. При ниски разходи се стимулира икономиката, но пък високите лихвени проценти държат инфлацията стабилна.

Рисковите ходове на Доналд Тръмп поставят Федералния резерв в сложна ситуация - да балансира между стимули за растеж и антиинфлационни мерки и е изключително трудно парчетата от американския икономически пъзел да паснат.