Тръмп за срещата Путин-Зеленски: За танго са нужни двама

Почти 2 седмици след разговорите на американския президент Доналд Тръмп с лидерите на Русия и Украйна, дали ще има среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин все още не е ясно. Доналд Тръмп отново предупреди Русия, че ако не спре войната, ще има големи последици.

Американският държавен секретар Марко Рубио е обсъдил по телефона с европейски партньори дипломатическите усилия за прекратяване на войната. След разговора, украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че за Киев остава ключов въпросът за гаранциите за сигурност.

Американският президент Доналд Тръмп даде поредния 2-седмичен срок на Русия да бъде спряна войната.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Интересува ме да спра войната, в която миналата седмица загинаха 7109 войници, както руски, така и украински. Това е такава загуба на живот.

В Донбас най-добре знаят какво е загуба на живот. Наясно са, че на масата на преговорите ще бъде разиграна картата на тяхното бъдеще.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

За танго, обаче, са нужни двама. Според мен е уместно двамата да се срещнат.

В очакване на евентуалната лидерска среща, фронтовата линия се променя с всеки ден.

След 3 години война Русия контролира 70 процента от Донецка област и почти цялата Луганска област. Добропиля е поредната мишена на руската армия в Донецка област.



Украинската отбрана там беше пробита и руските части стигнаха покрайнините на града. За малкото останали местни хора - това означава спешна евакуация.

Обаждай се, моля те се обаждай!

За Антон и майка му това може да се окаже последната прегръдка. Възрастната жена остава в Добропиля. А 31-годишният мъж за първи път в живота си напуска родния си град.

Независимо, че познава войната в най-зловещите й измерения, той продължава да вярва в мира. Надява се да има преговори и конфликтът да бъде решен по мирен път. Но дали Антон някога ще се върне в Добропиля - зависи дали града ще мине под руски контрол.

Напускането на града става с коли, снабдени с устройства за заглушаване на дронове. Движат се бързо, поне със 130 километра в час. Основните пътища са покрити със зелени мрежи, за да пречат на видимостта при атаки с руски дронове.

Според някои твърдения Владимир Путин ще замрази войната в замяна на пълен контрол над Донецка област. Възможност, която Володимир Зеленски категорично отхвърля. Според него на Русия ще й трябват още 4 години, за да окупира изцяло Донецкия край. Засега, обаче, настъплението на руската армия не спира.

А хората в Донбас все по-често чуват въпроса - "Заслужават ли си всички тези жертви?"

Дима: Въпросът е сложен. Но според мен си заслужава, заради нашата страна, нашата земя, заради свободата ни.

След 3 години война, желанията и мечтите на хората в Донбас са малко, но конкретни.

Искаме да се приберем вкъщи, да живеем в мир, да спре този кошмар, кръвопролитията, да спре смъртта.

Смята се, че Русия има над 100 000 войници в готовност за нова офанзива в Донбас.