След репортаж на БНТ: Прокуратурата образува досъдебно производство за незаконни гонки в София

Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство във връзка с репортажи относно нерегламентирани състезания между автомобили, съдържащи съмнения за осъществено умишлено престъпление от общ характер.

На 25 август 2025 г. в Софийската районна прокуратура са докладвани материали от извършена проверка на служители в Отдел "Пътна полиция" при СДВР. След анализ на материалите още същия ден с постановление на наблюдаващия прокурор е образувано наказателно производство за това, че на 8 август 2025 г. около 21.00 часа в София, по ул. "Околовръстен път" в пътна отсечка от с. Герман към ж.к. "Младост", при управление на моторно превозно средство са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - престъпление по чл. 325, ал. 3 вр. ал. 1 от НК.

Разследването е възложено на СДВР, като е указано приобщаването на относими документи, разпити на свидетели, изготвяне на експертиза и други процесуално-следствени действия.