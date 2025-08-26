Най-малката костенурка в света се излюпи в зоопарк в Мексико (ВИДЕО)

Истинско чудо - бебе на най-малката блатна костенурка в света се излюпи в изкуствена среда.



Това стана в зоологическата градина Гуадалахара в Мексико.

Новоизлюпената костенурка е голяма колкото монета и няма да порасне повече от 10 см.

Този вид миниатюрни блатни костенурки са застрашен вид.

Обитават потоци и реки в близост до балнеокурорта Пуерто Валярта на мексиканското тихоокеанско крайбрежие.

И макар да са известни на местните жители отдавна бяха признати официално за нов вид едва през 2018 година.





