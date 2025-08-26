Тайфунът Каджики взе 3 жертви във Виетнам

Трима души са загинали и поне 10 са пострадали при преминаването на тайфуна Каджики през Виетнам.



Бурята е нанесла щети на близо 7000 жилища и е наводнила хиляди декари оризища.

Има много съборени дървета и електрически стълбове, което е причинило прекъсвания в електрозахранването в някои провинции.

Проливни дъждове наводниха столицата Ханой.

Каджики премина през китайския остров Хайнан и достигна северното централно крайбрежие на Виетнам вчера следобед. Бурята отслабна до тропическа депресия и сега се придвижва към Лаос.