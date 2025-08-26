БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Тайфунът Каджики взе 3 жертви във Виетнам

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Поне 10 са пострадалите, бурята е нанесла щети на близо 7000 жилища

тайфунът каджики взе жертви
Слушай новината

Трима души са загинали и поне 10 са пострадали при преминаването на тайфуна Каджики през Виетнам.

Бурята е нанесла щети на близо 7000 жилища и е наводнила хиляди декари оризища.

Има много съборени дървета и електрически стълбове, което е причинило прекъсвания в електрозахранването в някои провинции.

Проливни дъждове наводниха столицата Ханой.

Каджики премина през китайския остров Хайнан и достигна северното централно крайбрежие на Виетнам вчера следобед. Бурята отслабна до тропическа депресия и сега се придвижва към Лаос.

#пострадали #жертви #Ханой #тайфун #Виетнам #загинали #проливни дъждове

Последвайте ни

ТОП 24

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
1
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
3
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
4
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
5
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на руските тайни служби
6
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: По света

Най-малката костенурка в света се излюпи в зоопарк в Мексико
Най-малката костенурка в света се излюпи в зоопарк в Мексико
Тръмп срещу Федералния резерв - отстрани член на Управителния съвет Тръмп срещу Федералния резерв - отстрани член на Управителния съвет
Чете се за: 01:07 мин.
Братята Тейт правят подземен комплекс за 3,9 млн. долара в Букурещ Братята Тейт правят подземен комплекс за 3,9 млн. долара в Букурещ
Чете се за: 02:07 мин.
Френският премиер ще поиска вот на доверие през септември Френският премиер ще поиска вот на доверие през септември
Чете се за: 00:45 мин.
Путин гледа "с неохота" на среща със Зеленски, съобщи Тръмп Путин гледа "с неохота" на среща със Зеленски, съобщи Тръмп
Чете се за: 01:07 мин.
200 убити журналисти в Газа от началото на войната, сочат международни данни 200 убити журналисти в Газа от началото на войната, сочат международни данни
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След смъртта на 21-годишната родилка: Прокуратурата търси съдействие от "Медицински надзор" След смъртта на 21-годишната родилка: Прокуратурата търси съдействие от "Медицински надзор"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Пред БНТ: Говори детето, ударено от токов удар във Варна Пред БНТ: Говори детето, ударено от токов удар във Варна
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Водната криза в Плевен: Започна ремонт на ключови водопроводи в...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Необичайно ниски сутрешни температури във вторник
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Строителството на "Хемус": Регионалният министър...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Тръмп срещу Федералния резерв - отстрани член на Управителния съвет
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ