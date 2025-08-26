Ядрената програма на Иран: Нов кръг от преговори в Женева

Иран ще проведе днес нов кръг от преговори по ядрената си програма с Франция, Германия и Великобритания.

Според иранската държавна телевизия преговорите ще се проведат в Женева и ще са на ниво заместник-министри на външните работи.

Трите европейски държави заплашват да подновят санкциите на ООН срещу Техеран, ако до края на месеца не бъде намерено решение за регулиране на ядрените дейности на Иран след провала на ядреното споразумение от 2015 година.

Това ще бъде вторият кръг преговори след като Съединените щати бомбардираха три ядрени обекта на Иран през юни. Предишният кръг се проведе през юли в Истанбул.