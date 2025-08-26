Мъжът, нападнат от мечка в Родопите: По-добре е да не се бяга

Мечка нападна човек в гората над девинското село Лясково. Тя е била с малко мече. 45-годишният Димитър Кибарев се е отървал с леко нараняване на ръката. Спасили са го двете му кучета.

"Случката стана за няколко секунди. Просто малшанс. Има много мечки тази година. Според мен по-добре е да не се бяга, когато се види мечката. Вчера сложиха капани да видят дали е още там и дали обитава района. Тя беше на два метра от мен. Искаше да ме довърши заради малкото. Точно когато я видях, кучето тръгна към нея", каза Димитър Кибарев.