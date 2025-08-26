Огромна пясъчна буря: Феноменът "хабуб" премина през Аризона

Огромна пясъчна буря премина през части на щата Аризона в Съединените щати.

Националната метеорологична служба описа явлението като "хабуб" и призова шофьорите да отбият от пътя, ако попаднат в зона със силно влошена видимост.

Пясъчните бури "хабуб" се появяват през летния сезон на мусоните в югозападната част на САЩ.

Според експерт по метеорология те се предизвикват от гръмотевични бури, които вдигат сух, рохкав пясък от пустинята и създават стена от прах, която се разпространява и обхваща много по-голяма площ от самата гръмотевична буря.