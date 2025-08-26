БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
2
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
10:02, 26.08.2025
Чете се за: 01:22 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
08:24, 26.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:40 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 26.08.2025 г., 09:10 ч.
от
БНТ
A+
A-
09:10, 26.08.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
08:43, 26.08.2025
Пред БНТ: Говори детето, ударено от токов удар във Варна
08:16, 26.08.2025
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
22:05, 25.08.2025
Френският премиер ще поиска вот на доверие през септември
21:42, 25.08.2025
Путин гледа "с неохота" на среща със Зеленски, съобщи Тръмп
21:22, 25.08.2025
Отборът на надеждата спечели групата си на световното първенство по...
21:07, 25.08.2025
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
20:50, 25.08.2025
Спортни новини 25.08.2025 г., 20:50 ч.
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
3
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
4
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
5
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
6
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на...
Реклама
Най-четени
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 25.08.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 25.08.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 25.08.2025
Стойчо Младенов в предаването "Зала на славата"
13:40, 24.08.2025
Чете се за: 08:35 мин.
Спортни новини 24.08.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 24.08.2025
Станислав Ангелов, Тити Папазов и Симона Пейчева в "Арена спорт"
12:10, 24.08.2025
Чете се за: 00:57 мин.
Спортни новини 23.08.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 23.08.2025
Реклама
Водещи новини
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
08:16, 26.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
10:01, 26.08.2025
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пред БНТ: Говори детето, ударено от токов удар във Варна
08:43, 26.08.2025
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Водната криза в Плевен: Започна ремонт на ключови водопроводи в областта
07:44, 26.08.2025 (обновена)
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите: По-добре е да не се бяга
09:47, 26.08.2025
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Чичото на 4-годишния Мартин: Това е тероризъм, АТВ-то се врязва в...
09:40, 26.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тръмп срещу Федералния резерв - отстрани член на Управителния съвет
08:01, 26.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Тайфунът Каджики взе 3 жертви във Виетнам
08:41, 26.08.2025 (обновена)
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ