Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 01:22 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Чичото на 4-годишния Мартин: Това е тероризъм, АТВ-то се врязва в тълпа от хора

Чете се за: 01:05 мин.
У нас
вПо думите му родителите на извършителя не са потърсили контакт със семейството на пострадалите

Решението 4-годишният Мартин, който беше пометен от АТВ в Слънчев бряг, да бъде преместен в "Пирогов" е взето след консултации лекари, каза в "Денят започва" Юлиян Здравков, чичо на детето.

Относно хода на разследването той коментира: "В момента нищо не се случва. Не знам някой свидетел да е разпитан. Нищо не знаем".

По думите му родителите на извършителя не са потърсили контакт със семейството на пострадалите.

"Нормално е да си мислим много неща. Просто няма как двамата родители да са в системата, тази мярка да се гледа в Несебър, да се сменят в последния момент прокурори, часове и да го пуснат под домашна арест. За мен това е тероризъм - той се врязва в тълпа от хора", заяви Юлиян Здравков.

#АТВ #пострадала жена #слънчев бряг #пострадало дете

