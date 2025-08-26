Чичото на 4-годишния Мартин: Това е тероризъм, АТВ-то се врязва в тълпа от хора

Решението 4-годишният Мартин, който беше пометен от АТВ в Слънчев бряг, да бъде преместен в "Пирогов" е взето след консултации лекари, каза в "Денят започва" Юлиян Здравков, чичо на детето.

Относно хода на разследването той коментира: "В момента нищо не се случва. Не знам някой свидетел да е разпитан. Нищо не знаем".

По думите му родителите на извършителя не са потърсили контакт със семейството на пострадалите.