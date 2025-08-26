Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка

Напрежение пред болница "Канев" в Русе. Семейството, близки и приятели на починалата 21-годишна родилка от Две Могили нахлуха тази сутрин в АГ- комплекса на здравното заведение с викове "Убийци" и "Заплатаджий".

Хората настояват да разберат причината за смъртта на Габриела Георгиева, поискаха среща и с лекарите, които са били на смяна на 23 август, когато жената е издъхнала. Стигна се до ескалация на напрежението.

На място пристигна и директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Протестиращите бяха изведени от сградата след бързата намеса на полицейските служители от отряда за борба с противообществените прояви. След смъртта на родилката изпълнителният директор на Университетската болница "Канев" сам сезира прокуратурата за случая и назначи вътрешна проверка.

До седмица се очакват резултатите от повторната аутопсия, за да се изясни причината за смъртта на Габриела. Ако се докаже, че е допусната лекарска грешка, ще последват най-строгите наказания, увери директорът на болницата Иван Иванов.