Стилияна Николова: Има още над какво да се стремя

Стилияна Николова смята, че има още върху какво да работи и да се стреми след края на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Грацията не пропусна да блесне на Мондиала в бразилския град, където спечели сребро на обръч и лента, както и в многобоя, а на бухалки завоюва бронз.

На прибиране на българска земя Николова окачестви своето представяне като успешно и не смята, че е разочарована от това, че не успя да спечели злато.

"Мисля, че това беше успешно състезание за нас. Беше много хубаво и публиката беше страхотна”, започна тя.

"Определено форматът на това състезание е изключително тежък. Изпитах една лекота и удовлетворение след финала на лента. Сега определено почивката ще е по-дълга, около три седмици. Мисля, че е заслужена. Да, определено това, което се случи в Париж, беше един голям удар и разочарование, но също и един голям урок за мен и всички нас. Благодаря, че продължихме да работим заедно и вярвате в мен. Това е резултат от съвкупната работа на целия екип“, каза една от най-добрите гимнастички в света.

Грацията разкри и как се е чувствала навръх рождения си ден, когато стана втора в многобоя.

"Усещането беше невероятно, особено след последното ми разиграване на многобоя. Тогава вече осъзнавах, че имам рожден ден и може би е един от най-хубавите ми рождени дни".

Стили не е разочарована, че се размина със златото.