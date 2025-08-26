БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се...
Чете се за: 03:17 мин.
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали...
Чете се за: 00:47 мин.
БАБХ унищожи 28 хиляди патици заради три огнища на птичи...
Чете се за: 01:10 мин.
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 04:00 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стилияна Николова: Има още над какво да се стремя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Художествена гимнастика
Запази

След последното ми разиграване в многобоя осъзнах, че това бе един от най-хубавите ми рождени дни, заяви грацията, която се завърна на българска земя със сериозен брой медали след световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро.

стилияна николова стремя
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Стилияна Николова смята, че има още върху какво да работи и да се стреми след края на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Грацията не пропусна да блесне на Мондиала в бразилския град, където спечели сребро на обръч и лента, както и в многобоя, а на бухалки завоюва бронз.

На прибиране на българска земя Николова окачестви своето представяне като успешно и не смята, че е разочарована от това, че не успя да спечели злато.

"Мисля, че това беше успешно състезание за нас. Беше много хубаво и публиката беше страхотна”, започна тя.

"Определено форматът на това състезание е изключително тежък. Изпитах една лекота и удовлетворение след финала на лента. Сега определено почивката ще е по-дълга, около три седмици. Мисля, че е заслужена. Да, определено това, което се случи в Париж, беше един голям удар и разочарование, но също и един голям урок за мен и всички нас. Благодаря, че продължихме да работим заедно и вярвате в мен. Това е резултат от съвкупната работа на целия екип“, каза една от най-добрите гимнастички в света.

Грацията разкри и как се е чувствала навръх рождения си ден, когато стана втора в многобоя.

"Усещането беше невероятно, особено след последното ми разиграване на многобоя. Тогава вече осъзнавах, че имам рожден ден и може би е един от най-хубавите ми рождени дни".

Стили не е разочарована, че се размина със златото.

"Не бих казала разочарование, просто виждам, че има още над какво да се работи и над какво да се стремя. Три от тях са мои, един е от отборното. Доволна съм, щастлива съм, радвам се, че има още върху какво да работя", завърши Николова.

Свързани статии:

Българската гимнастика блести в ритъма на самба на световното първенство в Рио де Жанейро
Българската гимнастика блести в ритъма на самба на световното първенство в Рио де Жанейро
България срещу света: Анализ на световното първенство в Рио 2025
Чете се за: 07:20 мин.
#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025 #Стилияна Николова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
2
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
3
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато движението по лот 1?
4
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
5
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Необичайно ниски сутрешни температури във вторник
6
Необичайно ниски сутрешни температури във вторник

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Други спортове

Спортни новини 26.08.2025 г. 20:50 ч.
Спортни новини 26.08.2025 г. 20:50 ч.
Валентина Иванова: Винаги се стремим към максимума Валентина Иванова: Винаги се стремим към максимума
Чете се за: 02:17 мин.
Проследете световното първенство по модерен петобой на живо по БНТ 3 и на спортния сайт Проследете световното първенство по модерен петобой на живо по БНТ 3 и на спортния сайт
Чете се за: 01:00 мин.
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1 Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
9259
Чете се за: 00:27 мин.
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по джудо за кадети от 27 до 31 август БНТ 3 ще излъчи световното първенство по джудо за кадети от 27 до 31 август
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 26.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 26.08.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар? От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която трогна зрителите на БНТ Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която трогна зрителите на БНТ
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Дежавю: Пак обещават да стигаме до морето с влак за три часа
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ВиК екипи от цялата страна ще установяват течове и кражби на вода в...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Премиерът вдигна жълт картон на областния управител на Плевен
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Черната пантера е забелязана край Тутракан?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ