БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Толкова струва животът на едно дете":...
Чете се за: 01:52 мин.
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българската гимнастика блести в ритъма на самба на световното първенство в Рио де Жанейро

Моника Симеонова от Моника Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 07:20 мин.
Спорт
Запази

България срещу света: Анализ на световното първенство в Рио 2025

българската гимнастика блести ритъма самба световното първенство рио жанейро
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Българският национален отбор по художествена гимнастика отново затвърди своето място сред международния елит. Световното първенство в Рио де Жанейро ни донесе множество моменти на радост и гордост. Планетарният шампионат не беше само спортно събитие, а истински празник на ритъма, емоцията и бразилската страст към изкуството в движение. Залата в олимпийския комплекс беше изпълнена с невероятна енергия, която се усещаше при всяко излизане на състезателка на килима, независимо от коя държава е тя.

Стилияна Николова – лидерството, което вдъхновява

Безспорно най-яркото име в българския състав е Стилияна Николова, която се класира за всички финали на уредите и спечели 5 медала от първенството. Със своята грация, неподправен стил и силна игра, Николова завоюва сребърен медал в индивидуалния многобой, нещо, което не ни се бе случвало от 24 години насам.

Тя показа техническа зрялост, изразителност и постоянство – качества, които я утвърждават като едно от водещите имена в световната гимнастика. Във финалите на отделните уреди Стилияна остана на крачка от златните медали на обръч и лента, а на бухалки взе бронз.

Второто водещо име в българския тим Ева Брезалиева, завърши 8-ма в многобоя и се класира за финала на лента, където зае седмото място. Нейното стабилно представяне допълни общата картина на силен и добре подготвен състав.

Ансамбълът в състав Даная Атанасова, София Иванова, Алина Коломийец, Рейчъл Стоянов и Емилия Обретенова зае 6-то място в многобоя. Макар и с допусната грешка в едно от съчетанията, момичетата допринесоха съществено за отборното класиране, където България се нареди на почетното второ място, след Германия и преди Украйна.

Този успех е ясно доказателство, че българската художествена гимнастика продължава да бъде сред водещите сили в света. Това е резултат от дългогодишна работа, стабилна школа и поддържане на високо ниво в конкуренция с най-добрите. Българският отбор е символ на елегантност, дисциплина и успех, а постигнатите резултати в Рио заслужават внимание, уважение и подкрепа.

Отличията от Бразилия не са просто медали, те са уверена заявка за още по-силни резултати на предстоящите състезания от новия олимпийски цикъл. Световна конкуренция е на изключително високо ниво. Географията на този спорт се разширява с всеки изминал ден, а доказателство за това е броят участнички на планетарния шампионат в Рио - 76. Справките показват, че това е с 15 държави повече от първенството през 2023 година във Валенсия.

Кои бяха основните съперници на България в Рио?
Състезанието в Рио де Жанейро бе белязано от техническо съвършенство, артистичност и оспорвана борба за всяка десета от точките.

България се нареди сред фаворитите, но не по-малко впечатляващо беше и представянето на конкурентите.

Германия – доминация водена от Дария Варфоломеев.
Германският отбор оглави отборната класация благодарение най-вече на изключителното представяне на олимпийската шампионка Варфоломеев, която спечели златните медали в индивидуалния многобой и във финалите на топка, бухалки и лента. Нейните изпълнения се отличаваха с техническа сложност и перфектна прецизност.

Германският тим, като цяло, демонстрира изключителна последователност и силно представяне на всички нива, което му донесе заслуженото отборно злато. Втората им представителка в индивидуалното пък успя да се пребори за бронз на обръч.

Украйна – изкуство и стабилност
Украйна също беше сред най-силните нации в Рио. Макар да не спечели индивидуални отличия в многобоя, страната заслужено се качи на третото стъпало на отборната стълбица. Най-изявената украинска състезателка Таисия Онуфричук остана в подножието на медалите, класирайки се четвърта в многобоя и достигна до три финала на уреди. Там тя успя да спечели бронз на лента със своето съчетание по музика от мюзикъла ,,Мери Попинз''.

Украинският ансамбъл беше технически безупречен и изключително синхронизиран – тяхната работа показа, че традиционно силната украинска школа продължава да произвежда световна класа гимнастички, въпреки трудностите в страната. Селекцията им спечели златен медал от финалите на 3 топки и два обръча, изпреварвайки домакина Бразилия и Китай.

Италия – изненадващи спадове и индивидуални успехи

Италианската надежда София Рафаели, която в последните години беше сред основните фаворитки успя да се качи отново на подиума в многобоя, като спечели бронз. Рафаели спечели и златен медал на обръч, демонстрирайки висока артистичност и контрол, както и бронз на топка. Конкуренцията в отбора и там расте. Дебютантката Тара Драгаш спечели сърцата на феновете и се нареди на престижното 4-то място на лента. Италианският ансамбъл загуби позиции в топ 8, завършвайки на 15-то място.

Израел – възходяща сила в ансамбловата гимнастика

Израел продължава да показва стабилен напредък, особено при ансамблите. Отборът им влезе в топ 6 с иновативни и силно динамични композиции, а индивидуалните гимнастички се класираха едва в един финал, без да достигнат до медали.

Конкуренцията расте и всяка десета е решаваща. Световното първенство в Рио доказа, че художествената гимнастика е по-оспорвана от всякога. Докато България затвърди позициите си в световния елит, Германия демонстрира абсолютна доминация, а Украйна – упоритост и стабилност. Италия и Израел остават сериозни претенденти, които при добра игра биха могли да променят класиранията в бъдещите състезания.

За България това състезание беше не само успех, но и предупреждение, че разликите на върха стават все по-малки. Пътят към олимпийските медали преминава през още по-високо ниво на изпълнение, психическа устойчивост и техническа безгрешност.

Свързани статии:

Илиана Раева: Много добър завършек на поредната силна година на българската художествена гимнастика
Илиана Раева: Много добър завършек на поредната силна година на българската художествена гимнастика
На световното първенство в Рио де Жанейро (Бразилия) България...
Чете се за: 02:15 мин.
#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
2
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
3
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
4
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
5
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
6
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Aнализи

Големият шлем в Голямата ябълка! Кой ще е шампион?
Големият шлем в Голямата ябълка! Кой ще е шампион?
Българският баскетбол в лутане във времето и пространството Българският баскетбол в лутане във времето и пространството
Чете се за: 02:22 мин.
Поглед в и за бъдещето – иноваторът WTA Поглед в и за бъдещето – иноваторът WTA
Чете се за: 03:47 мин.
Хумор от миналото Хумор от миналото
Чете се за: 04:55 мин.
Фентъзи-светът отново на хоризонта Фентъзи-светът отново на хоризонта
Чете се за: 07:30 мин.
Можело значи Можело значи
Чете се за: 05:07 мин.

Водещи новини

Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи
Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ "Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Тръмп се закани да прати военни в пореден американски град,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
"Райнметал" ще строи два завода у нас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Да загинеш в ефир: Петима журналисти са сред жертвите на израелски...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ