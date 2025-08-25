БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Илиана Раева: Много добър завършек на поредната силна година на българската художествена гимнастика

Спорт
На световното първенство в Рио де Жанейро (Бразилия) България завършва надпреварата с пет отличия - четири сребърни и един бронзово.

Илиана Раева
Снимка: БФ Художествена гимнастика
Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева е доволна от представянето на националния отбор на световното първенство в Рио де Жанейро, което БНТ предава пряко.

България завършва надпреварата с пет отличия - четири сребърни и един бронзов. Стилияна Николова е втора в многобоя, втора на обръч и на лента, трета на бухалки, а България има сребро в отборната надпревара.

"България се прибира с 5 медала от първото световно първенство на новия Олимпийски цикъл, което се проведе в Бразилия! Изключително силна конкуренция имаше и в индивидуалната, и в ансамбловата надпревара. Впечатляващо силни шампиони и в двете дисциплини - Даря Варфоломеев и ансамбълът на Япония. Много добро съдийство и увеличаване на географията на медалистите от световни първенства", написа Раева в социалните мрежи.

"България отново беше силна и ярка и не случайно има в актива си 5 медала от шампионата! Допуснахме грешки, които с работа ще отстраним. Много добър завършек на поредната силна година на българската художествена гимнастика. Браво на всички! Гордея се с вас! Предстои ни устрем към нови върхове!", добави тя.

Помощник-треньорът на ансамбъла Ясена Стойнева благодари за подкрепата. Тимът зае шесто място в многобоя и пето на финала на пет ленти.

"Подкрепата в такива моменти е най-силна, когато нещата са били трудни, но вярваш, че всяка малка победа е стъпка нагоре по стълбата. Именно тези моменти правят успеха още по-сладък, защото зад него стои история на постоянство, борба и вярност. И може би точно сега е времето, когато "светлината" започва да пробива и да показва, че усилията и вярата не са били напразни", заяви Стойнева в профила си в Инстаграм.

#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025 #Ясена Стойнева #Илиана Раева

