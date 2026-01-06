БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Повратностите на съдбата

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:52 мин.
Спорт
Запази

Преди по-малко от две години Лиам Росиниър беше уволнен от Хъл Сити. От днес той е мениджър на Челси. Стефан Георгиев разказва за първия тъмнокож британец, който ще бъде начело на клуб, който имаше доста проблеми с расистки изблици до края на 90-те години. И това ако не е повратност на съдбата!

повратностите съдбата
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Треньорската професия е динамична сфера. И не визирам нашите си действителност, която представлява цяла наука. Преди по-малко от две години Лиам Росиниър беше уволнен от Хъл Сити. От днес той е мениджър на Челси. Доста сериозен преход и скок в кариерата, който чудесно илюстрира повратностите на съдбата.

Откакто напусна „тигрите“, наставникът показа чудесни познания в тактически план и бързо започна да печели репутацията на един от най-проспериращите млади треньори в Европа по време на 18-месечния си престой в побратимения на Челси Страсбург. Интересното е, че методите на работа на Росиниър донякъде наподобяват тези на предшественика му Енцо Мареска, с когото ръководството на лондончани имаше осезаеми търкания в последните му седмици на поста.

Напрежението вече го има. Привържениците настояваха за подобаващо назначение и дори скандирахо иронично (или пък не) името на Роман Абрамович по време на визитата на любимците си на Манчестър Сити в неделната вечер. Други дори вече заплашиха с протест по време на предстоящото домакинство срещу Брентфорд в междинния кръг. Крушката, разбира се, си има опашка. Новият мениджър се запознава с настоящите директори в Челси Пол Уилстанли и Лоурънс Стюарт преди около 15 години, когато все още е играч на Брайтън. Сам Джуъл, който в момента оглавява едно от глобалните звена в клуба, е работил с Росиниър, когато той пое тима на Брайтън до 23 години преди време. Миналото лято Лиам пътува до Съединените Щати по време на Световното клубно първенство заедно с президента на Страсбург Марк Келър, докато Челси участваше в турнира. А един от собствениците на „сините“ – Тод Бьоли регулярно е посещавал Франция. С други думи – неговата поява на „Стамфорд Бридж“ не е неочаквана, но е изненадващ таймингът на нейното осъществяване.

Според някои анализатори стилът на Росиниър включва прекомерно владеене на топката, но в ментално отношение той предпочита да подхожда по-емпатично от Мареска, давайки често метафорични примери от живота на майка му Карън, която е социален работник. На пръв поглед Росиниър има и повече мениджърски опит от предшественика си, макар че италианският специалист да може да се похвали с титла от второто ниво на английския футбол Чемпиъншип с Лестър, докато във витрината на Лиам все още липсва какъвто и да било трофей. Мареска можеше и гордо да твърди, че е бил в щаба на Хосеп Гуардиола в Манчестър Сити по време на великия сезон, в който „гражданите“ стигнаха до паметния си требъл през 2022/2023. На всичкото отгоре – освен че изглежда като пожарен вариант от близък клуб, който просто временно да тушира споменатото напрежение, Лиам Росиниър пристига в Лондон и във лоша треньорска форма. Страсбург има само 2 победи в последните си 10 мача в Лига 1, като на всичкото отгоре тимът е загубил 13 точки от водеща позиция през сезона.

До момента новият наставник на Челси има зад гърба си треньорски престой в Дарби Каунти, където дори беше със статут на „временен вариант“ и водеше тима само в 12 мача, преди да поема официално Хъл Сити. Споменах вече уволнението му, то дойде след 78 срещи и скромните 35% спечелени мачове.

Интересното е, че Енцо Мареска превърна Челси в най-младия отбор във Висшата лига, като средната възраст на титулярите до момента е 24 години 198 дни. Росиниър отиде доста по-далеч и наставляваше най-младия тим изобщо сред съставите в топ 5 първенствата на Стария континент – Страсбург са със средна възраст от 21 години 47 дни. В последния сезон вече бившият отбор на Росиниър финишира седми в класирането, класирайки се за Лигата на конференциите – позиция, която беше заемал само 2 пъти от 1981 насам.

От Челси отказват да приемат обвиненията, че са назначили новия си мениджър, защото е послушко. Чисто футболните аргументи присъстват. И не визирам само младостта. В топ пет първенствата в Европа Страсбург е тимът, използвал най-малко дълги пасове от всички 96 отбора във Франция, Англия, Испания, Италия и Германия. Едва 511. За справка – на първо място е Хетафе с 1110. Което говори за стил.

Не на последно място – Лиам Росиниър е първият тъмнокож британец, който ще бъде начело на Челси – клуб, който имаше доста проблеми с расистки изблици до края на 90-те години. Повратност на съдбата!

#Лиам Росиниър #ФК Челси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
2
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
4
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
5
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
6
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: Европейски футбол

Ювентус се разправи със Сасуоло
Ювентус се разправи със Сасуоло
Рома и Комо с победи в Серия А Рома и Комо с победи в Серия А
Чете се за: 01:30 мин.
Пламен Андреев ще продължи кариерата си в Полша Пламен Андреев ще продължи кариерата си в Полша
Чете се за: 01:45 мин.
Джони Евънс се завръща в Манчестър Юнайтед Джони Евънс се завръща в Манчестър Юнайтед
Чете се за: 01:35 мин.
Лиъм Росиниър е новият мениджър на Челси Лиъм Росиниър е новият мениджър на Челси
Чете се за: 02:45 мин.
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Златка Падинкова, ГДНП: Не приемайте курс различен от официално фиксирания – това е измама
Златка Падинкова, ГДНП: Не приемайте курс различен от официално...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Започна изплащането на първите пенсии в евро Започна изплащането на първите пенсии в евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ивановден е! Ивановден е!
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Последна почит към Брижит Бардо - Сен тропе се сбогува с кино иконата
Чете се за: 00:40 мин.
Европа
Тръмп иска да купи Гренландия, но не изключва и използването на...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ