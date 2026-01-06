Треньорската професия е динамична сфера. И не визирам нашите си действителност, която представлява цяла наука. Преди по-малко от две години Лиам Росиниър беше уволнен от Хъл Сити. От днес той е мениджър на Челси. Доста сериозен преход и скок в кариерата, който чудесно илюстрира повратностите на съдбата.

Откакто напусна „тигрите“, наставникът показа чудесни познания в тактически план и бързо започна да печели репутацията на един от най-проспериращите млади треньори в Европа по време на 18-месечния си престой в побратимения на Челси Страсбург. Интересното е, че методите на работа на Росиниър донякъде наподобяват тези на предшественика му Енцо Мареска, с когото ръководството на лондончани имаше осезаеми търкания в последните му седмици на поста.

Напрежението вече го има. Привържениците настояваха за подобаващо назначение и дори скандирахо иронично (или пък не) името на Роман Абрамович по време на визитата на любимците си на Манчестър Сити в неделната вечер. Други дори вече заплашиха с протест по време на предстоящото домакинство срещу Брентфорд в междинния кръг. Крушката, разбира се, си има опашка. Новият мениджър се запознава с настоящите директори в Челси Пол Уилстанли и Лоурънс Стюарт преди около 15 години, когато все още е играч на Брайтън. Сам Джуъл, който в момента оглавява едно от глобалните звена в клуба, е работил с Росиниър, когато той пое тима на Брайтън до 23 години преди време. Миналото лято Лиам пътува до Съединените Щати по време на Световното клубно първенство заедно с президента на Страсбург Марк Келър, докато Челси участваше в турнира. А един от собствениците на „сините“ – Тод Бьоли регулярно е посещавал Франция. С други думи – неговата поява на „Стамфорд Бридж“ не е неочаквана, но е изненадващ таймингът на нейното осъществяване.

Според някои анализатори стилът на Росиниър включва прекомерно владеене на топката, но в ментално отношение той предпочита да подхожда по-емпатично от Мареска, давайки често метафорични примери от живота на майка му Карън, която е социален работник. На пръв поглед Росиниър има и повече мениджърски опит от предшественика си, макар че италианският специалист да може да се похвали с титла от второто ниво на английския футбол Чемпиъншип с Лестър, докато във витрината на Лиам все още липсва какъвто и да било трофей. Мареска можеше и гордо да твърди, че е бил в щаба на Хосеп Гуардиола в Манчестър Сити по време на великия сезон, в който „гражданите“ стигнаха до паметния си требъл през 2022/2023. На всичкото отгоре – освен че изглежда като пожарен вариант от близък клуб, който просто временно да тушира споменатото напрежение, Лиам Росиниър пристига в Лондон и във лоша треньорска форма. Страсбург има само 2 победи в последните си 10 мача в Лига 1, като на всичкото отгоре тимът е загубил 13 точки от водеща позиция през сезона.

До момента новият наставник на Челси има зад гърба си треньорски престой в Дарби Каунти, където дори беше със статут на „временен вариант“ и водеше тима само в 12 мача, преди да поема официално Хъл Сити. Споменах вече уволнението му, то дойде след 78 срещи и скромните 35% спечелени мачове.

Интересното е, че Енцо Мареска превърна Челси в най-младия отбор във Висшата лига, като средната възраст на титулярите до момента е 24 години 198 дни. Росиниър отиде доста по-далеч и наставляваше най-младия тим изобщо сред съставите в топ 5 първенствата на Стария континент – Страсбург са със средна възраст от 21 години 47 дни. В последния сезон вече бившият отбор на Росиниър финишира седми в класирането, класирайки се за Лигата на конференциите – позиция, която беше заемал само 2 пъти от 1981 насам.

От Челси отказват да приемат обвиненията, че са назначили новия си мениджър, защото е послушко. Чисто футболните аргументи присъстват. И не визирам само младостта. В топ пет първенствата в Европа Страсбург е тимът, използвал най-малко дълги пасове от всички 96 отбора във Франция, Англия, Испания, Италия и Германия. Едва 511. За справка – на първо място е Хетафе с 1110. Което говори за стил.

Не на последно място – Лиам Росиниър е първият тъмнокож британец, който ще бъде начело на Челси – клуб, който имаше доста проблеми с расистки изблици до края на 90-те години. Повратност на съдбата!