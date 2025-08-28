Среща на високо ниво: Макрон приема Мерц в лятната си резиденция

Президентът на Франция Еманюел Макрон посрещна германския канцлер Фридрих Мерц в лятната резиденция на френския държавен глава Фор дьо Брегансон. Наричат я още дипломатическата крепост на Макрон.

Двамата лидери ще обсъдят големите предизвикателства като гаранциите за сигурност на Украйна , иранската ядрена програма, войната в Газа. Срещата предшества френско-германски министерски съвет и Съвет за отбрана и сигурност в петък, в град Тулон.

В продължение на няколко месеца френският държавен глава и германският канцлер се стремят да реализират амбициите си за подобряване на конкурентоспособността и отбраната на Европа чрез съвместни инициативи или програми. Мерц е третият германски канцлер след Хелмут Кол и Ангела Меркел, приет от френски президент в прочутата лятна резиденция на остров край Френската Ривиера.