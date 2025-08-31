БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

Урсула фон дер Лайен е на посещение в България - очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"

Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и единни срещу империята на злото

Десислава Апостолова
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Председателят на ЕК посети границата на Полша с Беларус - обеща три пъти повече пари за страните, граничещи с Русия и Беларус

Снимка: БТА
Преди да пристигне днес в България председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети границата на Полша с Беларус заедно с премиера на страната Доналд Туск.

Посещението е част от четиридневната ѝ обиколка в страните на източната граница на ЕС. Фон дер Лайен вече беше в Латвия, Естония и Финландия, а след посещението в България днес тя заминава за Румъния и Литва.

В Полша Фон дер Лайен изрази солидарността си със страната, която често е изправена пред умишлени руски и белоруски хибридни атаки.

Председателят на Еврокомисията заяви, че в следващия многогодишен бюджет на ЕС са заложени три пъти повече средства за опазване на външните граници и справяне с нелегалната миграцията. Полският премиер Туск предупреди, че никакви отстъпки пред Русия няма да гарантират европейската сигурност.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: "В нашето предложение за новия модерен бюджет на Европейския съюз, следващия седемгодишен бюджет, ние утрояваме средствата за справяне с миграция и управление и защита на границите. Държавите членки с пряка граница с Русия и Беларус ще получат допълнително европейско финансиране, защото искам отново да подчертая, че границите на Европа са споделена отговорност. Тук ние сме на полската граница, но сме и на европейска граница и това е споделена отговорност. Предложихме също десетократно увеличение на финансирането за военна мобилност и като цяло петкратно увеличение на инвестициите в отбрана".

снимки: БТА

Доналд Туск - премиер на Полша: "Последните седмици и дни показаха много ясно, че отстъпки или изискани игри с Путин и агресивната Русия няма да доведат до успех, нито ще гарантират нашата сигурност. Полша, Европа, НАТО и Съединените щати трябва отново, както направихме преди 45 години, когато получихме подкрепата на целия Запад, докато се формираше "Солидарност", да бъдат много твърди, решителни и единни пред лицето на тази последна версия на империята на злото. Стига толкова отстъпки".

#Урсула фон дер Лайен #Доналд Туск #среща #Полша

Руски атаки оставиха 29 000 души на тъмно в Одеска област
Руски атаки оставиха 29 000 души на тъмно в Одеска област
Държавите от ЕС ще обсъдят нови санкции срещу Русия следващата седмица Държавите от ЕС ще обсъдят нови санкции срещу Русия следващата седмица
Чете се за: 00:40 мин.
Един загинал и петима ранени, след като кола се вряза в група хора пред бар във Франция Един загинал и петима ранени, след като кола се вряза в група хора пред бар във Франция
Чете се за: 01:27 мин.
Урсула фон дер Лайен подчерта нуждата от затягане на санкциите и укрепване на отбраната на ЕС Урсула фон дер Лайен подчерта нуждата от затягане на санкциите и укрепване на отбраната на ЕС
Чете се за: 03:17 мин.
След масираните руски атаки: Украинска делегация се срещна със специалния пратеник на САЩ След масираните руски атаки: Украинска делегация се срещна със специалния пратеник на САЩ
Чете се за: 04:42 мин.
Не очаквам мир в Украйна, всичко е димна завеса, заяви зам. главният редактор на "Киев индипендънт" Не очаквам мир в Украйна, всичко е димна завеса, заяви зам. главният редактор на "Киев индипендънт"
Чете се за: 08:00 мин.

Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Поредна катастрофа с камион на пътя, на който загина Сияна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
