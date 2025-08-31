Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и единни срещу империята на злото

Преди да пристигне днес в България председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети границата на Полша с Беларус заедно с премиера на страната Доналд Туск.

Посещението е част от четиридневната ѝ обиколка в страните на източната граница на ЕС. Фон дер Лайен вече беше в Латвия, Естония и Финландия, а след посещението в България днес тя заминава за Румъния и Литва.

В Полша Фон дер Лайен изрази солидарността си със страната, която често е изправена пред умишлени руски и белоруски хибридни атаки.

Председателят на Еврокомисията заяви, че в следващия многогодишен бюджет на ЕС са заложени три пъти повече средства за опазване на външните граници и справяне с нелегалната миграцията. Полският премиер Туск предупреди, че никакви отстъпки пред Русия няма да гарантират европейската сигурност.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: "В нашето предложение за новия модерен бюджет на Европейския съюз, следващия седемгодишен бюджет, ние утрояваме средствата за справяне с миграция и управление и защита на границите. Държавите членки с пряка граница с Русия и Беларус ще получат допълнително европейско финансиране, защото искам отново да подчертая, че границите на Европа са споделена отговорност. Тук ние сме на полската граница, но сме и на европейска граница и това е споделена отговорност. Предложихме също десетократно увеличение на финансирането за военна мобилност и като цяло петкратно увеличение на инвестициите в отбрана".

снимки: БТА