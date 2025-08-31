БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Руски атаки оставиха 29 000 души на тъмно в Одеска област

Христо Ценов от Христо Ценов
По света
Регионът на Одеса остана без ток - руски дронове са поразили четири електроенергийни съоръжения.

Тази сутрин 29 000 души останаха на тъмно в южна Украйна. Най-силно засегнат е пристанищният град Чорноморск, където са нанесени щети на жилищни и административни сгради, съобщи местен областен управител. Няма данни за жертви, но при атаката е пострадал най-малко един човек.

Москва съобщава, че руската противовъздушна отбрана е свалила 112 украински дрона над руска територия през последните 24 часа. Одеска област е дом на над 150 000 бесарабски българи, като в едноименния град живеят около 60 000 от тях.

#масирани руски удари #войната в Украйна #одеса

