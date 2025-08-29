БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 01:00 мин.
За щастие няма пострадали хора

Снимка: пресцентър на ОД МВР - Пазарджик
Пожар засегна жилищни и стопански постройки в района на Сърница. Огънят е избухнал в късния следобед вчера, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Пазарджик.

Изгорели са три къщи и седем стопански постройки. Пожарът е засегнал и други три къщи, по които има частични щети.

снимки: пресцентър на ОД МВР - Пазарджик

За щастие няма пострадали хора.

Пожарът е бил локализиран около 23 часа. Няма опасност днес огънят да се възобнови.
Дежурна група от РУ на МВР – Велинград ще направи оглед на място. Предстои да бъдат изяснени причините за инцидента, както и точният размер на щетите.

В гасенето са участвали екипи на пожарната от Велинград, Ракитово и Доспат, както и доброволци от местното формирование в Сърница – общо четири противопожарни екипа.

#пожарите в страната #сърница

