Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху спорните...
Чете се за: 02:10 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е задържаха на "Капитан Андреево"

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пратката е от малко над 194 кг и е задържана в камион с полуремарке със сръбска регистрация

рекордно количество марихуана млн задържано граничен пункт капитан андреево
Снимка: БТА
Слушай новината

Рекордно количество незаконно пренасяна марихуана за над 3,1 млн. лв. е задържано на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" при напускане на България към Турция, съобщи на брифинг в Областната дирекция на МВР в Хасково окръжният прокурор Иван Стоянов.

Пратката е от малко над 194 кг и е задържана в камион с полуремарке със сръбска регистрация при щателна митническа проверка. Задържан по случая е сръбски гражданин, каза прокурор Стоянов.

Акцията е осъществена при съвместна работа на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" при МВР и Агенция "Митници". Товарното превозно средство е влязло от Румъния у нас през Видин - Калафат. При акцията е имало тридневно наблюдение на българските служби.

Тирът пристигнал на пункта на 1 септември вечерта на път за Турция. Бил е наблюдаван, тъй като е имало съмнения, че пренася дрога. Тръгнал е от Испания, а у нас е влязъл от Румъния през Дунав мост II , обясни Емил Борисов зам.- директорът на ГДБОП. У нас някъде в Западна България, влекачът е бил сменен. Направило впечатление и празното ремарке. Дрогата – 194 пакета, е извадена от тайника на "Капитан Андреево", след като е преминал през рентгена.

52-годишният сръбски гражданин е задържан за 72 часа, предстои утре да бъде поискан постоянен арест. Мъжът признал вината си, но отказал да дава обяснения.

Ако вината му бъде доказана, законът предвижда наказание "лишаване от свобода" за срок от 10 до 15 години и глоба от 100 000 до 200 000 лева.

Началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ в агенция „Митници“ Стефан Бакалов каза, че пред последните години се е засилил трафикът на наркотици към Турция.

#пункт "Капитан Андреево" #Хасково #марихуана

