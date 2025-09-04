БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:22 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 00:52 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:10 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години

Емилия Запартова
Чете се за: 00:52 мин.
По света
На 91-годишна възраст почина легендарният италиански дизайнер Джорджо Армани, съобщи италианска новинарска агенция, цитирана от Ройтерс.

Дизайнерът е починал в дома си в Милано.

Роден е в Пиаченца, най-малкият от три деца, глезен от майка си Мария, която го научава на занаята.

Семейството се мести в Милано и там Джорджо започва блестящата си кариера. Стилът на Армани впечатлява със своята естествена елегантност и е синоним на съвременен италиански стил.

Маестрото предпочиташе основните тонове като бяло, черно и земни цветове. Той съчетаваше дизайнерския усет с проницателността на бизнесмен, управлявайки компания с годишен оборот от около 2,3 милиарда евро.

#Джорджо Армани

Кола се вряза в група хора в Берлин, има ранени, включително и деца
Кола се вряза в група хора в Берлин, има ранени, включително и деца
2200 души достигна броят на жертвите на земетресението в Афганистан
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев изрази съболезнования на семействата на загиналите при трагедията в Лисабон
Чете се за: 00:35 мин.
Расте броят на жертвите при инцидента с въжената железница в Лисабон
Чете се за: 02:45 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
5688
Чете се за: 00:37 мин.
Победа на Харвард срещу Тръмп: Съдия отмени съкращаването на средства за университета
Чете се за: 01:02 мин.

Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кола се вряза в група хора в Берлин, има ранени, включително и деца
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е задържаха на...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
