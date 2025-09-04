БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:00 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:22 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 00:52 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:10 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това е измислен скандал

от БНТ
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Снимка: БТА
Това е един измислен скандал. Така президентът Румен Радев коментира от Плевен инцидента със смущенията в GPS сигнала на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен при пристигането ѝ у нас на еднодневна визита в неделя.

"Няма постъпила официална информация за смущения от стотици прелитащи самолети над България, нито от работта на ВВС, които работиха паралелно хеликоптерите в авиобаза "Крумово". В авиацията системите за навигация са многократно резервирани, така че ако едно средство има някакви смущения, продължаваш по други средства", посочи президентът.

Държавният глава проведе работна среща с кмета Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района. Радев подчерта, че за решаването на проблема с безводието трябва да се мобилизират всички институции.

"Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и региона, както и с хилядите българи, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и немислимо е в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното - достъп до вода. Имах задълбочена среща с кмета и областния управител и разгледахме какви са предизвикателствата пред Плевен. Проблемът е много сериозен, но той няма да се реши с прехвърлянето на отговорността на местната власт. Наистина хората на място са мобилизирани, правят всичко каквото могат с това, което имат като ресурси, технологии, експертиза, но аз очаквам много по-голяма ангажираност и помощ от различни институции. Очаквам и тези, които вземат оперативните решения в държавата и разпределят общественият ресурс, които упражняват контрол и които даже гарантират, че денонощно мислят за хората - да дойдат тук и да докажат на място, че наистина мислят и работят за хората. Работи се по всички възможни направления и за осигуряване на по-голямо постъпване на вода към града и за оптимизиране на Вик мрежата. Каквито и технически средства да се предлагат и решения, ние трябва да си отговорим на важни въпроси - къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, които се отпускат за ВиК, как се отпускат, как се оползотворяват, това са много важни въпроси. Къде отидоха 500 млн. за язовири, на този въпрос още нямаме отговор. Как се строят водопроводи? Как се изгребват инертни материали незаконно от корита на реки - от всичко това този регион е страдал. Необходима е сериозна мобилизация и координация между всички институции и между всички нива, за да има екстремни, краткосрочни мерки и дългосрочно решение."

Попитан дали е променил решението си за шефа на ДАНС, президентът отговори:

"Не искам да коментирам процесите в службата, но информацията, с която разполагам ми е достатъчна, за да взема съответните решения. Вече обявих своето решение, оттук нататък МС е на ход."

По-късно Румен Радев ще участва в отбелязване на 51 години от обявяването на Гулянци за град. На пл. „Свобода“ президентът Радев ще отправи приветствие към жителите на населеното място.

#президентът Румен Радев #вето

Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен
ПП настояват за нова процедура за избор на ръководство на КПК ПП настояват за нова процедура за избор на ръководство на КПК
Чете се за: 01:17 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост
Чете се за: 02:10 мин.
Президентът Радев изрази съболезнования на семействата на загиналите при трагедията в Лисабон Президентът Радев изрази съболезнования на семействата на загиналите при трагедията в Лисабон
Чете се за: 00:35 мин.
В НС попитаха премиера в качеството на какъв Атанас Зафиров е на посещение в Китай В НС попитаха премиера в качеството на какъв Атанас Зафиров е на посещение в Китай
Чете се за: 02:47 мин.
Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 05:20 мин.

Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това е измислен скандал Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това е измислен скандал
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кола се вряза в група хора в Берлин, има ранени, включително и деца
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е задържаха на...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
