ИЗВЕСТИЯ

Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат

Зоя Велинова
У нас
И днес може да се пътува със "зелен билет"

въвеждат зелен билет градския транспорт безплатни буферни паркинги софия
Снимка: БТА
Намаляване на нивата на фини прахови частици от тази сутрин в София.

В ранните часове данните показваха завишени на места над три пъти от нормата от 50mg/m3. Според данните на станциите, които ползват от Столичната община към 10 часа в "Хиподрума" нивата са около 60 микрограма на кубичен метър.

Толкова показват данните и за квартал "Надежда".

Подобни са стойностите и вече и в "Павлово". Най-високи са били вчера около 10.30 часа, когато са превишавали нивата близо два пъти.

И днес в столицата може да се пътува със зелен билет. Той е на стойност 1 лв, важи за целия ден и може да се купи с банкова карта в превозното средство; от шофьорите; онлайн през сайта на ЦГМ, или от касите на градския транспорт. Не е валиден за нощния транспорт.

И днес паркирането в буферните паркинги на метрото е безплатно. Мярката се въвежда от общината, за да се поощри ползването на градски транспорт с цел да се намали трафика в града, който допринася за замърсяването.

По темата работи и Дарина Ангелова.

#мръсен възхдух #София #"зелен билет"

