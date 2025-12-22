Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат

Намаляване на нивата на фини прахови частици от тази сутрин в София.



В ранните часове данните показваха завишени на места над три пъти от нормата от 50mg/m3. Според данните на станциите, които ползват от Столичната община към 10 часа в "Хиподрума" нивата са около 60 микрограма на кубичен метър.



Толкова показват данните и за квартал "Надежда".



Подобни са стойностите и вече и в "Павлово". Най-високи са били вчера около 10.30 часа, когато са превишавали нивата близо два пъти.



И днес в столицата може да се пътува със зелен билет. Той е на стойност 1 лв, важи за целия ден и може да се купи с банкова карта в превозното средство; от шофьорите; онлайн през сайта на ЦГМ, или от касите на градския транспорт. Не е валиден за нощния транспорт.

И днес паркирането в буферните паркинги на метрото е безплатно. Мярката се въвежда от общината, за да се поощри ползването на градски транспорт с цел да се намали трафика в града, който допринася за замърсяването.

По темата работи и Дарина Ангелова.