Коледно ретро пътешествие в София: От днес тръгва безплатният "Коледен автобус"

По повод коледните празници Visit Sofia пуска безплатна атракционна автобусна линия "Коледен автобус" с ретро возила в центъра на София.

Линията ще се движи в почивните дни на 21, 26 и 28 декември и ще предлага празнични обиколки с украсени ретро автобуси.

"Коледният автобус" ще работи в следобедните часове – от 14:35 до 19:10 ч., на интервал от 25 минути, като всяка обиколка ще продължава около един час. Пътуването е безплатно до изчерпване на местата.