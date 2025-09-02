БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Китай обяви визия за промени в световния ред

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Пекин и Москва ще работят заедно по въпроса

Снимка: БТА
Последен ден на приготовления за най-големия до този момент военен парад в Китай. Демонстрацията на мощ е предшествана от серия срещи на китайския президент Си Дзинпин с лидери на държави, които открито се противопоставят на Запада.

Двустранни разговори в Пекин се проведоха между Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин, който е на 4-дневна визита в страната. Двамата си обещаха бъдещо сътрудничество и промени в световния ред.

Нова Глобална инициатива за управление - това обяви китайският президент на срещата на върха Шанхайската организация за сътрудничество. Той описа визия за промени в световния ред - многополюсност с Китай като алтернатива на Съединените щати. Позиционира своята страна като основен стожер на многостранната дипломация и Хартата на ООН. Си Дзинпин заяви, че ще работи заедно с Москва за осъществяване на инициативата.

"Не трябва да има двойни стандарти. Правилата на някои избрани държави не трябва да се налагат на други. Трябва да практикуваме многостранност на международните отношения. Ще държим на визията за глобално управление на базата на сътрудничество за споделени ползи и ще се противопоставяме на налагането на мнения", заяви Си Дзинпин.

Китайският президент също така подчерта ролята на страната като сигурен търговски партньор на фона на глобалните мита на Доналд Тръмп. А след срещата със Си Дзинпин, Владимир Путин обяви, че отношенията между Москва и Пекин никога не са били толкова задълбочени.

"Господин председател, скъпи приятелю! Благодаря за топлото посрещане. Нашата комуникация рефлектира стратегическото естество на руско-китайските отношения, които са по-силни отвсякога. Това беше доказано с Вашето посещение на руския Ден на победата. Утре ще се проведе парад за 80-годишнината от победата над Япония, на който ще присъствам", каза Владимир Путин.

Той коментира още, че проведените срещи са издигнали основите на нова система, която ще замени "остарелите" евроцентрични и евроатлантически модели. Наред с дипломатическата мощ, Пекин демонстрира и военна. Утре ще се проведе парад за края на Втората световна война, който ще бъде най-големият някога за Китай. Сред гостите ще са президентите на Русия, Иран, Индия и Монголия.

От Европа в Пекин за парада са само сръбският президент Александър Вучич и словашкият премиер Роберт Фицо. Неочакван гост на форума е лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун - днес той пристигна с бронирания си влак в Пекин. Това е първата многостранна дипломатическа среща за севернокорейския лидер.

