ИЗВЕСТИЯ

Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Публикуваха резултатите от матурите по БЕЛ и по профилиращ предмет от сесията през август

Чете се за: 01:05 мин.
У нас
министерството образованието обявява конкурс лого иновативните училища
Резултатите от матурите по български език и литература и по профилиращ предмет от сесия август-септември са публикувани в информационната система, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

Оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация предстои да бъдат публикувани в рамките на предварително обявения срок – до 5 септември. За да се въведат всички резултати от тези изпити в системата се изисква повече време, защото освен теорията, включват и практика, свързана с индивидуално задание. След това се изчислява окончателната оценка.

В 177 училища се проведе матура по профилиращ предмет, а в 391 – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Най-предпочитани предмети за изпитната сесия бяха английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

