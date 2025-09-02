БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Правителството предлага увеличение със 126 лв. на линията на бедност за следващата година

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

По последни данни милион и 400 000 души у нас или 22% от българите са под линията на бедност

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Правителството обсъжда линията на бедност за 2026 г. със синдикати и работодатели. Предложението на властта за увеличение със 126 лв на линията на бедност за следващата година беше подложено на обществено обсъждане за срок от месец.

По последни данни милион и 400 000 души у нас или 22% от българите са под линията на бедност.

"Новата линия на бедност ще увеличи доходите на над 790 000 души с трайни увреждания, за част от тях месечната финансова помощ ще надхвърли 435 лв. Това е процент спрямо ТЕЛК-овете, които имат, спрямо уврежданията, ще се разшири с около 45 000 броят на хората които ще имат право на социално подпомагане и помощи за отопление, като общият им размер ще достигне 483 000 души. Това ще касае 4000 деца", каза Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

"КНСБ настоява при определяне линията на бедност, държавата да отчита инфлацията, за да не остане нито един човек под социалния минумум. На този етап това не се прави. Дори няма желание за обсъждане, ако това се направи линията на бедност ще бъде с 18 лв. повече от предложената към настоящия момент", коментира Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ.

#линия на бедност #Борислав Гуцанов #тристранен съвет

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
2
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
3
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
4
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева и малката Божана се прибраха у дома
5
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив
6
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
5
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Общество

МОН предлага учебният ден да започва по-късно
МОН предлага учебният ден да започва по-късно
Близки и приятели се простиха с поета Кирил Кадийски Близки и приятели се простиха с поета Кирил Кадийски
Чете се за: 00:10 мин.
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай
Чете се за: 04:12 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен, това не е нито хибридна, нито кибератака Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен, това не е нито хибридна, нито кибератака
Чете се за: 03:57 мин.
Васил Терзиев е назначил проверка по случая с дерайлиралия трамвай в София Васил Терзиев е назначил проверка по случая с дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 01:32 мин.
Каква е причината за пропадането на пътното платно на бул. "Панчо Владигеров"? Каква е причината за пропадането на пътното платно на бул. "Панчо Владигеров"?
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен, това не е нито хибридна, нито кибератака
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен,...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО) Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бащата на Адриан: Пастрокът в нито един момент не изрази съжаление Бащата на Адриан: Пастрокът в нито един момент не изрази съжаление
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
МОН предлага учебният ден да започва по-късно
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Правителството предлага увеличение със 126 лв. на линията на...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От днес в Плевенско влиза в сила частично бедствено положение...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Десетки хиляди фойерверки озариха небето в Япония по време на...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ