Правителството предлага увеличение със 126 лв. на линията на бедност за следващата година

Правителството обсъжда линията на бедност за 2026 г. със синдикати и работодатели. Предложението на властта за увеличение със 126 лв на линията на бедност за следващата година беше подложено на обществено обсъждане за срок от месец.

По последни данни милион и 400 000 души у нас или 22% от българите са под линията на бедност.