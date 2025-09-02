Правителството предлага увеличение със 126 лв. на линията на бедност за следващата година

По последни данни милион и 400 000 души у нас или 22% от българите са под линията на бедност
Правителството обсъжда линията на бедност за 2026 г. със синдикати и работодатели. Предложението на властта за увеличение със 126 лв на линията на бедност за следващата година беше подложено на обществено обсъждане за срок от месец.
По последни данни милион и 400 000 души у нас или 22% от българите са под линията на бедност.
"Новата линия на бедност ще увеличи доходите на над 790 000 души с трайни увреждания, за част от тях месечната финансова помощ ще надхвърли 435 лв. Това е процент спрямо ТЕЛК-овете, които имат, спрямо уврежданията, ще се разшири с около 45 000 броят на хората които ще имат право на социално подпомагане и помощи за отопление, като общият им размер ще достигне 483 000 души. Това ще касае 4000 деца", каза Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.
"КНСБ настоява при определяне линията на бедност, държавата да отчита инфлацията, за да не остане нито един човек под социалния минумум. На този етап това не се прави. Дори няма желание за обсъждане, ако това се направи линията на бедност ще бъде с 18 лв. повече от предложената към настоящия момент", коментира Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ.