Христо Ценов
По света
Шествие на сръбски ученици в памет на загиналите в Нови Сад
Снимка: БТА
Десетки хиляди излязоха на антиправителствени протести в сръбската столица Белград и в Нови Сад, където 16 души загинаха от срутване на козирка на жп гарата.

Шествието в Белград премина без сблъсъци, като през цялото време беше охранявано от полицията. Демонстрацията беше организирана от ученици и имаше възпоменателен характер. Носеха се банери с надпис "Средношколците помнят".

В Нови Сад вечерта премина по-бурно - група от 280 души, които не обявиха предварително маршрута си, се опита да влезе в сграда на местния университет. Арестувани са трима души, а един полицай е ранен. Събралите се хвърляха пиротехника и димни бомби по органите на реда.

#Сърбия #Нови Сад #Белград

