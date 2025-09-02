Каква е причината за пропадането на пътното платно на бул. "Панчо Владигеров"?

Пропадна пътното платно на бул. "Панчо Владигеров" между "Люлин" и "Обеля". Участъкът е затворен и е в сила временна реорганизация на наземния транспорт.

Николай Найденов, изпълнителен директор на "Метрополитен", коментира в "Денят започва", че вчерашната ситуация, възникнала на бул. "Панчо Владигеров", има комплексни причини. Част от тях са свързани с подканалните мрежи.

"Надлъжните цепнатини, които се получиха по асфалтовата настилка, не са с особена тежест, така че да бъде компрометирано движението и да има опасност за живущите, но за да могат да се изследват в тяхната дълбочина и гражданите да са абсолютно спокойни, забранихме преминаването на автобуси и тежкотоварни превозни средства. "Метрополитен" взима всички мерки, подпомага и дружествата, които се грижат за канализационни и други съоръжения, разрешава проблеми, но контролирането на транспорта е функция на други органи, които трябва да спазват правилата за движение, да санкционират нарушителите и да възпитаме една нова култура за придвижване - когато има произшествие, да могат нарушителите да бъдат веднага санкционирани и да не създават потенциално опасност за всички други участници в движението", каза Николай Найденов. "Съвместно Столична община работи с Районната администрация. Това, което направихме, е временно да отклоним движението на тежкотоварните и на автобусите от градския транспорт. Движението е преместено двупосочно в една лента, като това е аварийно. Днес очакваме да излезе официалната заповед и контролните органи да извършват своите задължения", коментира Румен Костадинов, кмет на район "Връбница".

