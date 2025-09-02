БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Божидар Божанов: Не се притесняваме от показанията на Паскал

Службите не работят по принцип, коментира той

От началото на войната, особено в балтийските държави, Русия се опитва да "заглуши" GPS сигналите около летищата. Дали това е станало сега, не е изключено, но следва службите да са взели мерки около летището. Една от възможните хипотези е, че са подавани сигнали от земята. Това каза в "Денят започва" съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов относно инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен.

Службите не работят адекватно по принцип, коментира Божанов и припомни, че ПП-ДБ очакват оставката на и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев от около две години заради машинното гласуване. По думите му Мирослав Рашков не е политическо назначение, но съмненията за политическо влияние са основателни:

"Начинът, по който работи влиянието на Пеевски, е чрез дългогодишно корумпиране, прихващане и обработване на хора на експертни нива, включително кариерното им обслужване".

ДБ не се притесняват от показанията на Никола Николов - Паскал срещу Асен Василев и Бойко Рашков. Според Божидар Божанов това е продължаваща атака срещу "Продължаваме промяната", но не влияе върху отношенията в коалицията.

"Призивът на Асен Василев беше за пълно разследване, да се установи истината. Доколкото разбрахме от съда, Паскал е не е познавал Василев и Рашков, но бил чул, че някой му бил казал. Ясно е, че това не е годно за доказване на каквото и да е".

Кметът на Варна Благомир Коцев не е забравен и защитата му дори е поискала освобождаване от ареста, посочи още депутатът.

"Нашият призив винаги е бил в тези случаи да се разследва всестранно, обективно. За съжаление виждаме белезите на процесуален произвол. Когато задържаш едно лице за ненасилствено престъпление и производство, започнало преди 10 месеца, се питаш защо се случва това. Този двоен стандарт ще го коментира съдът при представянето на присъдите, но доверието на гражданите се накърнява от такива действия на прокуратурата".

За предстоящия вот на недоверие ПП-ДБ очакват подкрепата на цялата опозиция, но "може би и на някои от управляващите, които при съставянето на правителството казаха, че ако усетят влияние на Пеевски, ще си тръгнат".

"Подчертаваме с конкретни примери и конкретни доказателства, че такова влияние има. Дали ще се самосвалят, ще решат те и техните избиратели ще видят действията им", посочи Божидар Божанов.

Вижте целия разговор във видеото

