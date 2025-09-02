След смъртта на мъж заради дрога: Протестиращи нанесоха материални щети по имоти на наркодилъра

Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж. Той е бил наркозависим. Според негови близки смъртта му е настъпила вследствие на некачествена дрога, с която се е снабдил от местен дилър. Местните настояват да се вземат мерки срещу наркоразпространителите.

"Вчера около 19:20 часа е получен сигнал за нерегламентирано придвижване на лица от град Ботевград, които правят демонстративни движения в центъра на града. След което се създава една мигновена организация, всички патрули на Районно управление-Ботевград излизат на терен, като лицата в последствие се насочват към село Трудовец. За около 300 души става въпрос. Имаме нанесени материални щети на жилищна сграда в село Трудовец и счупени стъкла на два апартамента.

Това имотите на въпросния наркодилър ли са?

Да, имотите на въпросния наркодилър са, като при провеждането на вчерашната операция, след като тълпата се насочва към село Трудовец, привличаме силите на жандармерията и на специализираните полицейски сили, като за около час-час и половина положението е овладяно. Няма наранени хора за момента, само материални щети. В момента се провеждат професионално-следствени действия по задържането на лицата и провеждане на всички необходими оперативни мероприятия от снощи към момента продължават", каза ком. Георги Калайджиев, зам.-директор на ОДМВР - София.