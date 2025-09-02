След смъртта на мъж заради дрога: Протестиращи нанесоха материални щети по имоти на наркодилъра

Според близки на починалия, смъртта му е настъпила вследствие на некачествена дрога
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж. Той е бил наркозависим. Според негови близки смъртта му е настъпила вследствие на некачествена дрога, с която се е снабдил от местен дилър. Местните настояват да се вземат мерки срещу наркоразпространителите.
"Вчера около 19:20 часа е получен сигнал за нерегламентирано придвижване на лица от град Ботевград, които правят демонстративни движения в центъра на града. След което се създава една мигновена организация, всички патрули на Районно управление-Ботевград излизат на терен, като лицата в последствие се насочват към село Трудовец. За около 300 души става въпрос. Имаме нанесени материални щети на жилищна сграда в село Трудовец и счупени стъкла на два апартамента.
Това имотите на въпросния наркодилър ли са?
Да, имотите на въпросния наркодилър са, като при провеждането на вчерашната операция, след като тълпата се насочва към село Трудовец, привличаме силите на жандармерията и на специализираните полицейски сили, като за около час-час и половина положението е овладяно. Няма наранени хора за момента, само материални щети. В момента се провеждат професионално-следствени действия по задържането на лицата и провеждане на всички необходими оперативни мероприятия от снощи към момента продължават", каза ком. Георги Калайджиев, зам.-директор на ОДМВР - София.
Наркодилърът е познат на полицията.
"Има образувани две досъдебни производства. Едното е образувано през 2023 година, което е в съдебна фаза в момента. Другото досъдебно производство е образувано март месец тази година, като също са правени ПСД-та на въпросното лице. И в момента това досъдебно производство е на производство. Също така, от началото на годината имаме образуване на около 11 досъдебни производства, по член 354, които са за наркоразпространение и наркодържане. Задържани са 34 лица от контингента на Община Ботевград и други приходящи контингенти", коментира ком. Георги Калайджиев.