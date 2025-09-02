БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БЕЗВОДИЕТО В ПЛЕВЕН

От днес в Плевенско влиза в сила частично бедствено положение заради безводието

Предстои обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните и социалните заведения

От днес в Плевенска област влиза в сила частично бедствено положение заради безводието. То беше обявено със заповед на областния управител Николай Абрашев и ще важи за срок от 7 дни.

Частичното бедствено положение обхваща общините Плевен и Долна Митрополия, както и общо 9 села в областта. Предстои обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните и социалните заведения.

На този фон екипи на Община Плевен днес ще посетят всички образователни и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи. Ще се разчита и на помощ от държавата.

# частично бедствено положение #Плевен #безводие

