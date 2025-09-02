Украинският град Измаил беше подложен на масирана руска атака с дронове

Украинският крайдунавски град Измаил тази нощ в продължение на близо два часа беше подложен на масирана руска атака с дронове.

Поразена е предимно пристанищна инфраструктура, съобщава районната държавна администрация. Към момента няма данни за жертви.

Измаил и региона около него са дом на 150 хиляди българи. Киевска област също беше подложена на удари с дронове в хода на нощта. В един от градовете там се съобщава за жертва и за разрушени жилищни сгради.