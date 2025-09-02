БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Белгия също ще признае Палестина

Христо Ценов
По света
Брюксел обяви и санкции срещу Тел Авив

Белгия също заяви, че ще признае палестинска държава на Общото събрание на ООН в Ню Йорк този месец.

Това съобщи външният министър на страната в социалните мрежи. Наред с официалното признаване на Палестина, Брюксел е планирал пакет от 12 санкции за Израел. Те ще включват забрана за внос от части на страната, както и възможни юридически мерки срещу конкретни лица.

Белгия е поредната от редица западни държави, които заявиха, че ще признаят Палестина. Първи това направи президентът на Франция Еманюел Макрон през юли, като към апела му се включиха Канада, Австралия и Великобритания.

