Белгия също ще признае Палестина

Белгия също заяви, че ще признае палестинска държава на Общото събрание на ООН в Ню Йорк този месец.

Това съобщи външният министър на страната в социалните мрежи. Наред с официалното признаване на Палестина, Брюксел е планирал пакет от 12 санкции за Израел. Те ще включват забрана за внос от части на страната, както и възможни юридически мерки срещу конкретни лица.

Белгия е поредната от редица западни държави, които заявиха, че ще признаят Палестина. Първи това направи президентът на Франция Еманюел Макрон през юли, като към апела му се включиха Канада, Австралия и Великобритания.